 
مباشر

ارتفاع عدد الضحايا جراء انهيار مبنى في اسطنبول إلى 18

أخبار العالم

ارتفاع عدد الضحايا جراء انهيار مبنى في اسطنبول إلى 18
Reuters Kemal Aslan
أعمال البحث والإنقاذ في مكان انهيار مبنى سكني في اسطنبول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lfr1

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء انهيار مبنى سكني في مدينة اسطنبول إلى 18 قتيلا، حسبما أفادت السلطات التركية، اليوم السبت.

وفي مؤتمر صحفي قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو: "إن عدد الضحايا جراء انهيار مبنى سكني في منطقة قارطال باسطنبول بلغ 18".

وفي وقت سابق من السبت، أعلن صويلو ارتفاع ضحايا انهيار المبنى إلى 16 قتيلا، مشيرا إلى أن فرق الإغاثة تمكنت من إنقاذ 14 جريحا من تحت الأنقاض.

وانهار مبنى سكني مكون من ثمانية طوابق في حي جزويلي بمنطقة قارطال بالشق الآسيوي من مدينة اسطنبول، يوم الأربعاء الماضي. وبعد يوم من ذلك، أوردت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، بأن طفلة في الخامسة من عمرها تم إنقاذها بعد أن أمضت ما لا يقل عن 18 ساعة تحت أنقاض المبنى الذي كان يضم 14 شقة ويقطن فيه 43 شخصا.

المصدر: تاس + الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كر وفر وحرائق في شوارع باريس.. 17 معتقلا حتى الآن في مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا