تشاد.. الجيش يعلن أسر أكثر من 250 "إرهابيا" تسللوا من ليبيا

أعلن الجيش التشادي، اليوم السبت، أنه أسر أكثر من 250 "إرهابيا بينهم أربعة قياديين"، منذ أن تسللت قافلة تابعة للمتمردين إلى تشاد من ليبيا المجاورة أواخر يناير.

وجاء في بيان صدر عن هيئة أركان الجيش أن "أكثر من 40 عربة تم تدميرها، كما جرى ضبط "مئات القطع من الأسلحة. وأشار الجيش إلى أن "عملية التمشيط مستمرة" في منطقة النادي في شمال شرق تشاد، بالقرب من حدود البلاد مع ليبيا والسودان.

وكانت فرنسا أعلنت سابقا أن قواتها الجوية استهدفت، بالتعاون مع الجيش التشادي، قافلة آليات تابعة للمتمردين التشاديين الهاربين من ليبيا.

وكانت القافلة تتألف من أعضاء "اتحاد قوى المقاومة"، وهو مجموعة مسلحة قامت بمحاولة انقلاب عام 2008، إلا أنها أوقفت عند بوابات القصر الرئاسي في العاصمة نجامينا، بفضل دعم فرنسا الحليفة.

المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام