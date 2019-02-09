تفاصيل العثور على غواصة من "أسطول هتلر المفقود"

كشفت قناة TRT التركية عن تفاصيل عملية البحث عن غواصة من نوع U-23 تابعة لـ"أسطول هتلر المفقود" أضطر النازيون إلى إغراقها في أعماق البحر الأسود قبالة الساحل التركي عام 1944.

إقرأ المزيد

وقال أسلان هاكان، رئيس طاقم التصوير للفيلم الوثائقي Mavi Tutku (العشق الأزرق) المكرس لعمية البحث عن غواصات نازية غارقة في البحر الأسود، والمنتج من قبل قناة TRT، قال: "في عام 2010 ، قمنا بتصوير غواصة U-20 في قعر البحر الأسود بمنطقة كاراسو، التي عثرت عليها القوات البحرية التركية في عام 1994. منذ ذلك الحين، كنا مهتمين للغاية بموضوع الغواصات الألمانية الغارقة "يو-19" و"يو-20 " و"يو-23". لقد نجحنا في العثور على قائد الغواصة "يو-23 " رودولف آريندت، في ألمانيا، وربما هو آخر شاهد عيان حي لتلك الأحداث، ويبلغ عمره 97 عاما، وقد أخبرنا بالتفصيل أين غرقت الغواصة".

وأضاف هاكان في حديث لوكالة "نوفوستي" أن المربع الذي كانت تقع فيه U-23 تم تحديده نتيجة التعاون بين طاقم Mavi Tutku مع الباحث الغواص المعروف في تركيا سلشوك كولاي، الذي كان قد اكتشف سابقا العديد من السفن الغارقة، وكان يبحث عن الغواصة الألمانية حينذاك.

Sputnik

وأصبحت عملية البحث أسهل بعدما حصلت البحرية التركية على ثلاث سفن بحث وإنقاذ محلية الصنع تقدر على القيام بعمليات البحث على أعماق كبيرة.

وقال هاكان بهذا الخصوص: "لقد عرضنا على العسكريين مشروعنا للبحث عن الغواصة المغمورة، وقبلوه وبدؤوا البحث في المكان الذي أشرنا إليه لهم. وبطبيعة الحال، لم تأت السفن خصيصا للبحث عن الغواصة، بل عملت على ذلك عندما كانت تمر بالمنطقة المشار إليها، وتوجت العملية بالنجاح، وتم اكتشاف الغواصة في نهاية يناير".

Sputnik

وأكد هاكان أن الجانب التركي لا يخطط حاليا لرفع الغواصات الألمانية المكتشفة، بسبب التكلفة العالية والتعقيدات الفنية لهذا المشروع.

وكانت قناة TRT نشرت، الأسبوع الماضي، مقاطع من فيلم Mavi Tutku.

المصدر: سبوتنيك