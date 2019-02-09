بوتين يقبل دعوة لزيارة إيطاليا وسيتم الاتفاق على موعدها

أفاد السفير الروسي في روما، سيرغي رازوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قبل دعوة لزيارة إيطاليا، وسيتم الاتفاق على المواعيد المحددة للزيارة من خلال القنوات الدبلوماسية.

وقال رازوف في مقابلة مع وكالة " سبوتنيك": "بالنسبة لزيارة الرئيس الروسي إلى إيطاليا، تم تلقي الدعوة من القيادة الإيطالية وقد قبلت بارتياح​​​".

مضيفا أنه سيتم الاتفاق على مواعيد محددة عبر القنوات الدبلوماسية، وسيعلن عن ذلك لاحقا.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قد أعرب في وقت سابق، عن أمله في أن يتمكن قريبا من الاجتماع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في روما.

وصرح السفير الإيطالي في موسكو، باسكوالي تيراتشانو، في وقت سابق، بأن الرئيس الروسي، قد يزور إيطاليا في النصف الأول من عام 2019.

المصدر: سبوتنيك