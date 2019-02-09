ترامب يصف كيم جونغ أون بالموهوب ويعده بتحويل بلاده إلى "صاروخ اقتصادي"

وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كوريا الشمالية بالازدهار الاقتصادي والرفاهية نتيجة للمفاوضات معه. وقال إن هذه البلاد تحت قيادة كيم جونغ أون الموهوب سوف تصبح "صاروخا اقتصاديا".

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وكتب ترامب على حسابه فى تويتر الليلة الماضية:"كوريا الشمالية، تحت قيادة كيم جونغ أون، ستصبح مركزاً اقتصادياً رائعاً. قد يفاجئ الكثيرين، لكنه لن يفاجئني، لأنني أعرفه جيداً وأتفهم كم هو قادر. كوريا الشمالية ستصبح صاروخاً، ولكن من نوع آخر. صاروخ اقتصادي!".

North Korea, under the leadership of Kim Jong Un, will become a great Economic Powerhouse. He may surprise some but he won’t surprise me, because I have gotten to know him & fully understand how capable he is. North Korea will become a different kind of Rocket - an Economic one! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2019

في وقت سابق ، قال ترامب أن اجتماعه الثاني مع كيم جونغ أون سيعقد يومي 27-28 من فبراير الجاري في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وتفرض الولايات المتحدة بمبادرة من ترامب، وكذلك الأمم المتحدة، عقوبات اقتصادية على بيونغ يانغ توصف بأنها الأقسى في التاريخ، وتصل لحد تقطير وارداتها من النفط والمازوت وحظر العمل على عمالها في أي دولة أجنبية.

المصدر: نوفوستي