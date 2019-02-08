فنزويلا.. غوايدو يدعو أنصار المعارضة للتظاهر

دعا رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو الذي نصب نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، أنصاره للتظاهر يوم 12 فبراير الجاري.

وقال غوايدو في خطاب له أمام الطلاب، اليوم الجمعة: "يوم 12 فبراير ستنزل فنزويلا إلى الشوارع في كافة أنحاء البلاد للمطالبة بإنهاء اغتصاب السلطة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية".

وأضاف غوايدو: "غدا ويوم الأحد سنبقى في الشوارع"، داعيا السكان في كل البلديات لتنظيم صفوفهم من أجل إدخال المساعدات الإنسانية.

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وأشار إلى أنه "لن تكون هناك ديمقراطية من دون مؤسسات واحترام الملكية الشخصية وحقوق الإنسان. وعلينا الإصرار على الحكومة الانتقالية التي ستسمح لنا بالعودة إلى المؤسسات".

وتابع: "عندما نتحدث عن إنهاء اغتصاب السلطة والحكومة الانتقالية وانتخابات حرة، نعرف ما معنى كل مرحلة وما هو دورنا"، مشيرا إلى أن أكثر من 60 دولة تؤيد "العملية الانتقالية" في فنزويلا.

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت مساعدات إنسانية إلى الحدود بين كولومبيا وفنزويلا، ودعت السلطات الفنزويلية إلى السماح بدخولها، لكن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رفض المساعدات الامريكية ودعا لتوزيعها على الكولومبيين، واصفا الخطوة الأمريكية بـ "مسرحية سياسية".

المصدر: RT