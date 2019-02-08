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ملك تايلاند يعارض ترشح شقيقته لرئاسة الوزراء

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ملك تايلاند يعارض ترشح شقيقته لرئاسة الوزراء
AFP Anthony WALLACE
الأميرة أبولراتانا
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أعرب ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن عن معارضته لترشح شقيقته الكبرى، الأميرة أبولراتانا راجاكانيا لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات المقرر في مارس المقبل.

وجاء في بيان صدر عن القصر الملكي، اليوم الجمعة، أن "مشاركة شخصية رفيعة المستوى من الأسرة الملكية في النشاط السياسي بأي شكل من الأشكال تتناقض مع تقاليد البلاد وعاداتها وثقافتها، وبالتالي تعتبر أمرا غير مناسب على الإطلاق".

ويشار إلى أن معارضة الملك لترشح شقيقته للانتخابات ستؤدي على الأرجح لاستبعادها من قبل لجنة الانتخابات.

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شقيقة ملك تايلاند تترشح لمنصب رئيس الوزراء

وكانت الأميرة أبولراتانا قد أصدرت إعلانا مفاجئا في وقت سابق من اليوم الجمعة، حين أعلنت عن نيتها الترشح لمنصب رئاسة الوزراء عن حزب "راكسا تشارت" الموالي لرئيس الوزراء الأسبق، الملياردير تاكسين شيناواترا، الذي تمت الإطاحة به بنتيجة انقلاب عسكري في عام 2006، والذي لا يزال يؤثر على السياسات في تايلاند على الرغم من مغادرته للبلاد.

المصدر: رويترز

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