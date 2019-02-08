الأمم المتحدة: لم نتلق أي شكوى بشأن مؤتمر موسكو حول أفغانستان

أعلنت الأمم المتحدة أنها لم تتلق أي شكوى من الحكومة الأفغانية بشأن المؤتمر الذي عقد في موسكو بمشاركة حركة "طالبان" ومعارضين أفغان.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق للصحفيين، اليوم الجمعة: "لم نتلق من أفغانستان أي رسالة تتضمن الشكوى التي ذكرتموها".

وكانت وسائل الإعلام الأفغانية قد ذكرت أمس الخميس أن السلطات الأفغانية توجهت إلى الأمم المتحدة بشكوى بشأن المؤتمر حول أفغانستان الذي عقد في موسكو يومي 5 و6 فبراير.

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وشارك في المؤتمر ممثلو حركة "طالبان" وشخصيات سياسية أفغانية وممثلو الجاليات الأفغانية في روسيا وبعض الدول الأخرى، دون مشاركة وفد رسمي يمثل الحكومة الأفغانية. وبحث المشاركون في المؤتمر الوضع في أفغانستان وسبل إيجاد حل سلمي للنزاع، واتفقوا على مواصلة الحوار من أجل تحقيق السلام في البلاد.

وأعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أن حكومة أفغانستان ترفض أي اتفاق سلام دون مشاركتها.

المصدر: وكالات