بولتون: ما زال لدى روسيا الوقت للاعتراف بغوايدو رئيسا لفنزويلا

اعتبر المستشار الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، أن روسيا ودولا أخرى تمتلك فرصة الاعتراف برمز المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، رئيسا للدولة، بدلا من نيكولاس مادورو.

وكتب بولتون في تغريدة على صفحته في تويتر: "إن مضاعفة رهان خاسر لا تجعله رابحا. ما زال لدى روسيا وغيرها من الدول الوقت للانضمام إلى مجموعة دول مسؤولة للاعتراف بغوايدو والجمعية الوطنية وطريق الحرية والازدهار في فنزويلا".

Doubling down on a bad bet doesn’t make it a good bet. There is still time for Russia and others to join the community of responsible nations in recognizing Guaido, the National Assembly, and the path to freedom and prosperity in Venezuela. https://t.co/wX5jwV6oy2 — John Bolton (@AmbJohnBolton) ٨ فبراير ٢٠١٩

ويوم 23 يناير، وسط احتجاجات حاشدة في كاراكاس، أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية (برلمان البلاد)، خوان غوايدو، نفسه قائما بأعمال رئيس الدولة لفترة ولاية الحكومة المؤقتة. وأعلنت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى اعترافها بغوايدو رئيسا فنزويليا مؤقتا، فيما أكدت روسيا والصين وعدد من البلدان الأخرى دعمها للرئيس القائم، نيكولاس مادورو.

المصدر: نوفوستي