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بولتون: ما زال لدى روسيا الوقت للاعتراف بغوايدو رئيسا لفنزويلا

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بولتون: ما زال لدى روسيا الوقت للاعتراف بغوايدو رئيسا لفنزويلا
AFP Mandel NGAN
المستشار الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون
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اعتبر المستشار الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، أن روسيا ودولا أخرى تمتلك فرصة الاعتراف برمز المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، رئيسا للدولة، بدلا من نيكولاس مادورو.

وكتب بولتون في تغريدة على صفحته في تويتر: "إن مضاعفة رهان خاسر لا تجعله رابحا. ما زال لدى روسيا وغيرها من الدول الوقت للانضمام إلى مجموعة دول مسؤولة للاعتراف بغوايدو والجمعية الوطنية وطريق الحرية والازدهار في فنزويلا".

ويوم 23 يناير، وسط احتجاجات حاشدة في كاراكاس، أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية (برلمان البلاد)، خوان غوايدو، نفسه قائما بأعمال رئيس الدولة لفترة ولاية  الحكومة المؤقتة. وأعلنت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى اعترافها بغوايدو رئيسا فنزويليا مؤقتا، فيما أكدت روسيا والصين وعدد من البلدان الأخرى دعمها للرئيس القائم، نيكولاس مادورو.

المصدر: نوفوستي

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