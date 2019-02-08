مسؤول أمريكي: دعونا الفلسطينيين لحضور المؤتمر حول إيران

أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن واشنطن دعت ممثلين عن السلطة الوطنية الفلسطينية لحضور المؤتمر حول الشرق الأوسط، الذي من المقرر عقده في وارسو، والذي سيبحث مواجهة إيران بالمنطقة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، لم يذكر اسمه، قوله: "طلبنا من السلطة الفلسطينية إيفاد ممثلين لحضور هذا المؤتمر".

وأشار إلى أنه لن تكون هناك مفاوضات في وارسو، وإنما مناقشة لموضوع السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف المسؤول أن مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنير سيشارك في المؤتمر و"سيبحث جهود الإدارة (الأمريكية) لتفعيل السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وسيجيب كذلك عن أسئلة الحاضرين".

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وأكد أن الولايات المتحدة ترغب بالاطلاع على الرؤية الفلسطينية بشأن المواضيع التي ستناقش في وارسو، مضيفا أن واشنطن تسعى لإجراء "مناقشات بناءة" خلال الاجتماع.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن أكثر من 40 دولة ستشارك في المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البولندية من 12 إلى 14 فبراير الجاري.

المصدر: رويترز