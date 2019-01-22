تعرف على هدية رئيس وزراء إثيوبيا للبابا فرنسيس

استقبل بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الأول رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية آبي أحمد علي،

حيث ناقشا المبادرات المهمة التي يتم العمل عليها حاليا من أجل تعزيز المصالحة الوطنية والتنمية المتكاملة في هذا البلد الإفريقي.

وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الهدايا، إذ قدم رئيس الوزراء للبابا فرنسيس هدية من الأقمشة الإثيوبية التقليدية، إلى جانب لوحة للمسيح المخلص. من جانبه قدم بابا الفاتيكان لرئيس الوزراء الإثيوبي ميدالية مع صورة لحفنة من الذرة وعنقودا من العنب في الصحراء، وهي إشارة، كما أوضح البابا، إلى نبوءة أشعيا، بأن الصحراء ستتحول يوم ما إلى حديقة غناء. كما أعطى البابا فرانسيس رئيس الوزراء نسخة من نص رسالة اليوم العالمي للسلام ، ونسخة من أربع وثائق حبريّة أخرى.