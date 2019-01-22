استعراض فريد للقوات الجوية الأمريكية يقتحم الإنترنت!

اقترب عدد مشاهدي فيديو يصور استعراضا فريدا لحرس الشرف التابع للقوات الجوية الأمريكية، نحو المليون بعد 14 ساعة من نشره على فيسبوك.

ويظهر الفيديو عرضا فنيا بهلوانيا من النوع الفريد، في أحد الاماكن العامة، شارك فيه 12 عنصرا من القوات الجوية الأمريكية باستخدام البنادق الآلية.

وكل من شاهد هذا العرض تخيل ولو لوهلة، أنه أمام عرض مسرحي بحرفية عالية. لذلك لاقى استحسان جمهور الساحة العامة التي قدم فيها.

المصدر: فيسبوك