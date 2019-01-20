لحظة اعتراض القبة الحديدية الإسرائيلية قذيفة أطلقت من سوريا
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أظهرت لقطات تم تصويرها بمنتجع للتزلج في مرتفعات الجولان المحتلة اليوم الأحد، لحظة اعتراض منظومة الدفاع الصاروخي (القبة الحديدية) الإسرائيلية لقذيفة.
وتظهر اللقطات تصاعد أعمدة الدخان عند اعتراض القذيفة، كما يمكن سماع صرخات زوار المنتجع الشتوي.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان صدر أن منظومة القبة الحديدية التابعة له أسقطت صاروخا أطلق صوب الجزء الشمالي من هضبة الجولان المحتلة على الحدود السورية.
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