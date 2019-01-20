وقفة للصحفيين الليبيين احتجاجا على مقتل المصور محمد بن خليفة

نظم صحفيون ليبيون اليوم في طرابلس وقفة احتجاجية ضد استهداف الصحفيين، وتضامنا مع عائلة المصور الصحفي محمد بن خليفة الذي قتل أمس السبت في الاشتباكات جنوب المدينة.

وتضمنت الوقفة رفع شعارات أبرزها التنديد باستمرار استهداف الصحفيين والتضييق على عملهم، والكاميرا ليست سلاحا ولا جريمة.

وكان المصور محمد خليفة، قام السبت الماضي بإعداد ريبورتاج عن اشتباكات الجماعات المسلحة في الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية.

محمد خليفة، كان أحد أشهر المصورين ومراسلي التلفزيون في طرابلس، بدأ عمله مع وكالة رابتلي الروسية الدولية عام 2016، وأعد حوالي 30 مادة للوكالة في ظل ظروف صعبة، وفي السنوات الأخيرة تعاون مع وكالة أسوشيتد برس.

والفقيد متزوج وترك طفلة عمرها خمسة أشهر.