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روسيا.. سقوط سيارة من مرآب في الطابق الثالث

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روسيا.. سقوط سيارة من مرآب في الطابق الثالث
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سقطت سيارة خفيفة بركابها من مرآب في الطابق الثالث بمنطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو.

وظهرت في شريط فيديو التقطه شهود عيان وانتشر في الإنترنت السيارة، وهي منقلبة على ظهرها وحشد من المواطنين حولها. 

وتفيد المعلومات المتوفرة، بأن السيارة كانت تقل 3 ركاب، نقل أحدهم إلى المستشفى بعد إصابته بجروح.

ولا يزال سبب الحادث مجهولا، فيما ترجح الشرطة أن السائق كان يريد الرجوع بسيارته إلى الوراء لكنه أخطأ التصرف لتندفع السيارة بسرعة إلى الأمام وتسقط.

المصدر: قناة "إن تي في" التلفزيونية الروسية

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