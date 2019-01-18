علماء آثار سعوديون وصينيون يكشفون عن نتائج التنقيب في ميناء السرين الأثري

كشف فريق علماء الآثار من الصين والسعودية عن نتائج الدراسات الأثرية في ميناء السرين يقع على بعد 50 كيلومتراً من محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة،

وهو ميناء هام للتجارة في العصور القديمة يربط بين الشرق والغرب. وحسب نتائج الأعمال الأثرية فإنه كان من الممكن أن هذا الميناء كان الموقف الطبيعي لرسو السفن والابحار. إضافة إلى ذلك كشف علماء الآثار أوزانا برونزية، وعقيقا، وعملات معدنية، فضلا عن الفخاريات العربية، وأعمال خزفية زجاجية تعود إلى بلاد فارس القديمة.