شاهد لحظة انزلاق باص ركاب سوري ونجاة ركابه بأعجوبة

تداولات صفحات التواصل الاجتماعي على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو قالت إنه لباص نقل ركاب سوري انزلق خلال سيره في منطقة بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.

ويظهر من الفيدير كيف أن الباص ينزلق لعشرات الأمتار على طريق يعج بالسيارات قبل أن يوقفه منصف الطريق وينجو من كان فيه بأعجوبة.

ويأتي ذلك في وقت تعرضت فيه سوريا ولبنان خلال اليوم الماضيين لمنخفض جوي أدى إلى سقوط الثلج بغزارة ما أدى لانقطاع الطرق، لاسيما في منطقة الحدود اللبنانية السورية.

المصدر: "فيسبوك"