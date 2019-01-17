شاهد: طفل ينجو من الموت بأعجوبة بعد أن سقط من سيارة مسرعة

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر لحظة سقوط طفل من سيارة مسرعة وسط أحد الشوارع بولاية مينيسوتا الأمريكية، وهو مقيد بكرسي مخصص للأطفال.

ووثقت كاميرا مثبتة داخل سيارة أخرى لحظة هذا الحادث، حيث سارع سائق هذه السيارة لإنقاذ الطفل.

وعلى الرغم من أنه حاول لفت انتباه السيارة التي سقط الطفل منها، إلا أنها لم تتوقف عند حدوث ذلك، بل استمرت في السير بعيدا عن الموقع. وتبين فيما بعد أن سائقة هذه السيارة هي والدة الطفل.

وقالت الشرطة الأمريكية إن الطفل يبلغ من العمر عامين، وهو لم يتعرض لأي إصابة بليغة نتيجة الحادث.

وأضافت أن الطفل كان موثوقا بشكل صحيح للمقعد المخصص للأطفال، لكن المقعد لم يكن مثبتا جيدا في السيارة، مما أدى لسقوطه عند انحراف السيارة.