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كاميرات المراقبة ترصد مهاجمي فندق في نيروبي

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أظهر شريط فيديو رصدته كاميرات المراقبة أن 4 أشخاص على الأقل شاركوا في الهجوم على فندق بنيروبي. وسجلت الكاميرات لقطات فيديو للرجال المدججين بالسلاح يسيرون نحو الفندق.

وكان رئيس كينيا، أوهورو كينياتا، قد أعلن في وقت سابق من اليوم انتهاء العملية الأمنية لحادث الهجوم الإرهابي على مجمع يضم فندقا ومكاتب بنيروبي، الذي أسفر عن مقتل 14 شخصا، والقضاء على جميع المهاجمين.

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