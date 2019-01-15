شاهد.. اللحظات الأخيرة لطائرة الشحن العسكرية الإيرانية قبيل تحطمها

نشر موقع "СANN" الإيراني مقطع فيديو قال إنه للطائرة العسكرية الإيرانية المنكوبة قبيل دقائق من تحطمها أمس الاثنين، وهي تحوم على علو منخفض فوق منطقة سكنية في ضواحي طهران.

وتحطمت طائرة شحن من نوع "بوينغ 707" في مطار فتح في مدينة كرج غرب طهران، بعد أن خرجت عن المدرج أثناء هبوطها ما أدى إلى اشتعال النيران فيها في منطقة سكنية. ولقي 15 شخصا كانوا على متنها مصرعهم، فيما نجا شخص واحد فقط كان معهم.

المصدر: وكالات