شاهد ماذا أخرج رجال الإنقاذ من حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة

أظهر مقطع فيديو نشره موقع "KHABAR FOURI" الإيراني عمال الإنقاذ وهم بصدد إخراج كميات كبيرة من اللحوم من حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة.

وأوضح الجيش الإيراني في بيان أن طائرة شحن من نوع "بوينغ 707" تابعة له كانت تنقل حمولة لحوم من مدينة بشكيك عاصمة قرغيزستان وسقطت أثناء هبوطها اضطراريا في مدينة كرج.

ولقي 15 شخصا كانوا على متنها مصرعهم فيما نجا شخص واحد.

المصدر: وكالات