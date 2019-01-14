فيديوهات - مكان تحطم طائرة الشحن الكازاخستانية في ضواحي طهران

تحطمت طائرة شحن من نوع "بوينغ 707" في منطقة سكنية بضواحي طهران، اليوم الاثنين، أثناء هبوطها على المدرج بعد أن أصابها عطل فني خلال تحليقها، كان على متنها 10 أشخاص لقوا مصرعهم جميعا.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية فيديوهات لمكان تحطم الطائرة التابعة لشركة كازاخستانية في منطقة "زيبا دشت" قرب "مطار فتح" في مدينة كرج غرب طهران.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية