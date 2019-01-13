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السترات الصفراء يهاجمون صحفيين في مدينة روان

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تعرضت مجموعة من الصحفيين من إذاعة "LCI" الفرنسية لهجوم من جانب نشطاء "السترات الصفراء" أثناء احتجاجاتهم التي جرت أمس السبت في مدينة روان شمال غرب البلاد.

ويظهر شريط فيديو نشره موقع "Paris-Normandie" الإخباري لحظة شن الهجوم على الصحفيين.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بنقل أحد الصحفيين المتضررين في هذا الحادث إلى المستشفى.

وشهدت المدن الفرنسية أمس السبت مظاهرات جديدة لمحتجي "السترات الصفراء" شارك فيها 84 ألف شخص، وذلك للسبت التاسع على التوالي.

المصدر: Ruptly

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