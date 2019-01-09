أمريكي يلعق "الجرس" بطريقة عجيبة لمدة 3 ساعات.. والشرطة تطارده

ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، على مواطن بعد ساعات من المطاردة بسبب تصرف غريب مع جرس أحد البيوت، بعد أن التقطته كاميرات المراقبة متلبسا.

وضبطت كاميرات المراقبة روبرتو دانيال أرويو (33 عاما)، السبت الماضي، وهو يلعق جرس البيت من الخارج لمدة 3 ساعات، في ساعة متأخرة من الليل.

وتُظهر اللقطات الرجل بوضوح وهو يميل رأسه على جهاز الجرس والاتصال الداخلي ويلعقه من زوايا مختلفة.

وخلال قيام الرجل بفعلته الغريبة، لم يكن ينام في المنزل سوى أطفال العائلة، في حين كان الوالدان غائبين، وقد انتابتهما الدهشة من تصرف الرجل بعدما راجعا كاميرات المراقبة.

وقال الوالدان، وهما من أصول صينية، إنهما قاما بتركيب كاميرات المراقبة عند مدخل البيت قبل شهر، بعد أن انتبهوا إلى تكرار الحركة أمام منزلهم في ساعات الفجر.

المصدر: لينتا.رو