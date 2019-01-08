بوتين يترجل من سيارته ويكفكف دموع طفلة بالتقاط صورة معها

أظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس فلاديمير بوتين وهو يترجل من سيارته متمنيا للجميع "عيدا سعيدا" ويعانق طفلة كانت تبكي من أجل الظفر بالتقاط صورة مع رئيس الدولة.

«Чего ты заплакала?»: Путин вышел из машины и вернулся, чтобы сфотографироваться с девочкой, расплакавшейся от того, что не успела сделать с ним фото pic.twitter.com/r8QsXpZI1V — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 7, 2019

المصدر: لينتا. رو