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بوتين يترجل من سيارته ويكفكف دموع طفلة بالتقاط صورة معها

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بوتين يترجل من سيارته ويكفكف دموع طفلة بالتقاط صورة معها
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أظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس فلاديمير بوتين وهو يترجل من سيارته متمنيا للجميع "عيدا سعيدا" ويعانق طفلة كانت تبكي من أجل الظفر بالتقاط صورة مع رئيس الدولة.

المصدر: لينتا. رو

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