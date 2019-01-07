طائرة إماراتية تقاوم الرياح العاتية وتهبط بسلامة في مطار بريطاني

نشرت شبكة "يوتيوب" مقطعا مصورا لهبوط صعب نفذته طائرة إماراتية في مطار مدينة برمنغهام البريطانية في ظروف جوية سيئة.

واضطر قائد طائرة A380 التابعة للخطوط الجوية الإماراتية لإعمال كل مهاراته في مقاومة الرياح العاتية والأمطار الغزيرة قبل هبوط الطائرة بسلام، في الوقت الذي تجنبت طائرتان أخريان الهبوط في المطار نفسه بسبب سوء الأحوال الجوية.

المصدر: Arabian Business + يوتوب