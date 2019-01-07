 
مباشر

طائرة إماراتية تقاوم الرياح العاتية وتهبط بسلامة في مطار بريطاني

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lahl

نشرت شبكة "يوتيوب" مقطعا مصورا لهبوط صعب نفذته طائرة إماراتية في مطار مدينة برمنغهام البريطانية في ظروف جوية سيئة.

واضطر قائد طائرة A380 التابعة للخطوط الجوية الإماراتية لإعمال كل مهاراته في مقاومة الرياح العاتية والأمطار الغزيرة قبل هبوط الطائرة بسلام، في الوقت الذي تجنبت طائرتان أخريان الهبوط في المطار نفسه بسبب سوء الأحوال الجوية.

المصدر: Arabian Business + يوتوب

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ملكة جمال الجزائر 2019 تثير ضجة