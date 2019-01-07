سباق جري بدرجة حرارة 50 تحت الصفر

جرى اليوم في قرية أويمياكوني، بجمهورية ياقوتيا في أقصى شمال روسيا (تعتبر من أبرد المناطق على الأرض)، أول سباق ماراثون دولي للجري في الظروف القاسية جدا.

وجرت المسابقة الرياضية، في هذه المنطقة الواقعة في شمال سيبيريا، في ظل حرارة بلغت ناقص 50 درجة مئوية، تحت عنوان "قطب البرد". وخلال 4 ساعات، ركض 16 رياضيًا وقطعوا مسافات مختلفة.

وفي الفيديو، ظهرت وجوه بعض المتسابقين وهي مغطاة بالجليد.

المصدر: RT