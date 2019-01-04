 
مباشر

شاهد: فلسطينية تؤدي اليمين بالكونغرس الأمريكي على نسخة من القرآن

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/la5d

أدت رشيدة طليب الأمريكية من الأصول الفلسطينية، وعضو الكونغرس الأمريكي، اليمين الدستورية الخاصة بها، بعد حصولها على مقعد في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي.

وأقسمت طليب اليمين على نسخة مترجمة من القرآن الكريم، أنجزها جورج سوس عام 1734، وهي تلك النسخة التي حصل عليها الرئيس الثالث للولايات المتحدة، توماس جيفرسون.

وبحسب صحيفة "ديترويت فري برس" الأمريكية، فإن طليب استعارت هذه النسخة من القرآن الكريم من قسم الكتب النادرة والمجموعات الخاصة في مكتبة الكونجرس.

وأعربت طليب عن فخرها بارتداء ثوب فلسطيني مطرّز، لكونه يعزز من هُويتها الفلسطينية أثناء أدائها القسم نائبة في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية ميشيغان.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..أزمة 120 سوريًا وفلسطينيًا على حدود الجزائر السلطات تتهمهم بالتشدد وتمنع دخولهم وترحلهم