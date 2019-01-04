شاهد: فلسطينية تؤدي اليمين بالكونغرس الأمريكي على نسخة من القرآن

أدت رشيدة طليب الأمريكية من الأصول الفلسطينية، وعضو الكونغرس الأمريكي، اليمين الدستورية الخاصة بها، بعد حصولها على مقعد في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي.

وأقسمت طليب اليمين على نسخة مترجمة من القرآن الكريم، أنجزها جورج سوس عام 1734، وهي تلك النسخة التي حصل عليها الرئيس الثالث للولايات المتحدة، توماس جيفرسون.

وبحسب صحيفة "ديترويت فري برس" الأمريكية، فإن طليب استعارت هذه النسخة من القرآن الكريم من قسم الكتب النادرة والمجموعات الخاصة في مكتبة الكونجرس.

وأعربت طليب عن فخرها بارتداء ثوب فلسطيني مطرّز، لكونه يعزز من هُويتها الفلسطينية أثناء أدائها القسم نائبة في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية ميشيغان.

