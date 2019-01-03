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روسيا.. انتشال كلب حي من تحت أنقاض المنزل المنهار في ماغنيتوغورسك

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روسيا.. انتشال كلب حي من تحت أنقاض المنزل المنهار في ماغنيتوغورسك
المبنى السكني المنهار في مدينة ماغنيتوغورسك الروسية
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انتشلت فرق الإنقاذ كلبا حيا من تحت أنقاض المنزل المنهار في مدينة ماغنيتوغورسك الروسية بعد أن بقي في الصقيع 4 أيام دون أكل وماء.

وبدأت فرق الإنقاذ البحث عن الحيوانات المنزلية العالقة تحت أنقاض المبنى السكني الذي انهار جزء منه الاثنين الماضي.

وذلك بعد إعلان وزارة الطوارئ الروسية اليوم إنهاء عمليات البحث وإنقاذ الضحايا من سكان المبنى، عقب انتشال جثة القتيل الـ39 والأخير جراء الحادث.

وسبق أن أخرجت فرق الإنقاذ طائرا وقطتين من تحت حطام المنزل.

المصدر: RT

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