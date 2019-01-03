أمريكي متهور حاول سرقة دراجة من أمام مركز للشرطة

حاول شاب أمريكي، مقنع الوجه، سرقة دراجة هوائية مركونة عند بوابة مركز للشرطة في إحدى المدن الأمريكية.

وظهر في شريط فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، اللص وهو يحمل مقصا كبيرا للحديد ويحاول بهدوء يحسد عليه قطع السلسلة الحديدية التي تحمي الدراجة من السرقة.

وخلال انهماكه بالعمل، لم يلاحظ خروج رجل الشرطة إلا بعد فوات الأوان.

Американец пытался угнать велосипед из-под носа полиции. Премию за тупость! 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/qGB9RfZzlU — НТВ (@ntvru) 3 января 2019 г.

وأثار الشريط تعليقات ساخرة من جانب مستخدمي شبكات التواصل. وطالب البعض منهم بمنحه الجائزة الأولى في الغباء.

المصدر: التوتير