فيديو.. منفذ عملية الطعن في مانشستر البريطانية يصرخ "الله أكبر" أثناء اعتقاله

اعتقلت الشرطة البريطانية منفذ عملية طعن ليلة رأس السنة الجديدة وتسبب بإصابة ثلاثة أشخاص، بينهم حارس داخل محطة للقطارات في مدينة مانشستر.

كما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية ومغردون ونشطاء مقطع فيديو قالوا إنه يعود للحظة إدخال منفذ الهجوم داخل عربة الشرطة بعد اعتقاله، ووثق مقطع الفيديو صراخ المعتقل بـ"الله أكبر".

وأوضحت الشرطة البريطانية أنها تحتجز الرجل الذي يشتبه بقيامه بهذا العمل، وأن إصابات الجرحى كانت بليغة، لكن حياتهم ليست في خطر.

وأعادت الحادثة إلى أذهان سكان مدينة مانشستر الهجوم المسلح في مايو عام 2017، الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا لدى مغادرتهم حفلا موسيقيا للمغنية الأمريكية أريانا جراندي.

المصدر: وكالات