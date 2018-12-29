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شاهد.. انهيارات ثلجية في الشرق الأقصى الروسي تودي بحياة شخصين

فيديوهات

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قام شهود عيان بتسجيل فيديو يظهر عواقب الانهيارات الثلجية التي وقعت اليوم السبت في إقليم خاباروفسك بالشرق الأقصى الروسي وأودت بأرواح شخصين.

ويظهر الفيديو أن الطابق الأول لأحد المباني المتضررة جراء الانهيارات الثلجية مدفون بالكامل تحت الثلج، كما لا يزال عدد من مداخل المبنى مغلقة. فيما لم تظهر المباني المجاورة بسبب العاصفة الثلجية المستمرة.

المصدر: نوفوستي

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