كاميرات مراقبة ترصد لحظة اصطدام سيارة بنقطة تفتيش في مطار دوموديدوفو

رصدت كاميرات المراقبة حادث سير وقع 26 ديسبمر الجاري في مطار دوموديدوفو بالعاصمة الروسية موسكو، إذ اصطدمت السيارة المستأجرة بنقطة التفتيش التابعة للمطار.

وحسب معلومات غير مؤكدة فإن مجهولين دخلوا إلى السيارة المستأجرة وسرقوا 10 ملايين روبل، مما تسبب بفقدان سائق السيارة السيطرة عليها واصطدام بنقطة التفتيش.

وأدى هذا الحادث إلى إصابة السائق وأحد حراس المطار عند نقطة التفتيش لحظة الاصطدام بجروح متفاوتة الخطورة، فيما تبحث الشرطة عمن تسببوا بالحادث المروري وسرقوا الأموال.