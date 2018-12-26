بوتين يشاهد في وزارة الدفاع الروسية عملية إطلاق أحدث سلاح استراتيجي

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم فيديو يظهر الرئيس فلاديمير بوتين وهو يشاهد في مبنى الوزارة عملية إطلاق صاروخ "أفانغارد" فرط الصوتي.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين اليوم، أن الجيش الروسي قد اختبر بنجاح صاروخ "أفانغارد" فرط الصوتي، الذي شكك خصوم روسيا بوجوده أصلا، "لاعتباره ضربا من الخيال".

وذكرت وكالة تاس، أن عملية الإطلاق تمت بنجاح وأن الصاروخ انطلق من مقاطعة أورينبورغ جنوبي روسيا وبلغ هدفه في ميدان كورا الاختباري في شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.