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أردوغان يستمتع بسماع الموسيقى في الشارع

فيديوهات

أردوغان يستمتع بسماع الموسيقى في الشارع
Twitter Video Screenshot / "ترك برس"
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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فاجأت فرقة موسيقية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعزفها الأغنية المفضلة لديه.

ونشرت موقع "ترك برس" بالعربي يوم الأربعاء، مقطع فيديو وثق لحظة عزف وغناء مجموعة من الموسيقيين الأغنية المفضلة للرئيس التركي.

وأظهر الفيديو أن الأغنية شدّت الرئيس أردوغان، حيث بدا مستمتعا بالمعزوفة التي صفق لعازفيها بحرارة بعد نهايتها.

ولم يذكر الموقع التركي المكان الذي التقى فيه الموسيقيون أردوغان.

المصدر: تويتر "ترك برس"

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