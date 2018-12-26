أردوغان يستمتع بسماع الموسيقى في الشارع

فاجأت فرقة موسيقية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعزفها الأغنية المفضلة لديه.

ونشرت موقع "ترك برس" بالعربي يوم الأربعاء، مقطع فيديو وثق لحظة عزف وغناء مجموعة من الموسيقيين الأغنية المفضلة للرئيس التركي.

وأظهر الفيديو أن الأغنية شدّت الرئيس أردوغان، حيث بدا مستمتعا بالمعزوفة التي صفق لعازفيها بحرارة بعد نهايتها.

ولم يذكر الموقع التركي المكان الذي التقى فيه الموسيقيون أردوغان.

شاهد فرقة موسيقية تفاجئ الرئيس التركي #اردوغان بأغنيته المفضلة، فيغنيها معهم، قائلاً: مشينا معاً في بهذه الطرق الطرق..

وتبللنا معاً تحت نفس الأمطار.. واليوم، وفي كل الأغاني التي أسمعها كل شيء فيها يذكرني بك pic.twitter.com/GRSYTIQUhx — ترك برس (@TurkPressMedia) 26 декабря 2018 г.

المصدر: تويتر "ترك برس"