لقطات لتصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ الإسرائيلية
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تصدت الدفاعات الجوية السورية للصواريخ إسرائيلية التي استهدفت الريف الغربي والريف الجنوبي الغربي لدمشق وتم إسقاطها جميعا قبل وصولها لأهدافها المحددة.
الدفاع الجوي السوري يتصدى للأعتداء في محيط #دمشق— Escobar ⚓ (@escobar__007) December 25, 2018
_ أضرب والريح تصيح pic.twitter.com/6BkzAKvoIL
صواريخ الدفاعات الجوية السورية لحضه تعاملها مع العدوان الصهيوني الجبان فوق سماء #دمشقpic.twitter.com/uCfVfdcq35— Escobar ⚓ (@escobar__007) December 25, 2018
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