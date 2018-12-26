 
مباشر
عاجل
الخارجية الروسية: الأراضي التي حررها الأمريكيون يجب أن تعود لسيطرة الحكومة السورية

لقطات لتصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ الإسرائيلية

فيديوهات

لقطات لتصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ الإسرائيلية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8tx

تصدت الدفاعات الجوية السورية للصواريخ إسرائيلية التي استهدفت الريف الغربي والريف الجنوبي الغربي لدمشق وتم إسقاطها جميعا قبل وصولها لأهدافها المحددة.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الأسلمة لن تحدث.. غضب اليمين في ألمانيا بسبب شوكولاتة حلال