جورج مايكل بصوت الحرس الوطني الروسي قرب الكرملين

نشرت مجموعة من عناصر الحرس الوطني الروسي، مقطع فيديو مع أغنية جورج مايكل، " Last Christmas" .

ونشر الفيديو اليوم الثلاثاء على قناة المؤسسة في يوتيوب.

ويظهر في اللقطات، أفراد الفرقة الأكاديمية للرقص والغناء التابعة للحرس الوطني، وهم يؤدون، أغنية المطرب البريطاني الرائعة، تحت قيادة اللواء فيكتور إليسيف. وتم أداء الأغنية في قرب الكرملين، في الساحة الحمراء وسط ميدان التزلج على الجليد الشهير.

وأشار فاليري جريباكين، الممثل الرسمي للحرس الوطني، إلى أن الشريط نشر بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

المصدر: لينتا رو