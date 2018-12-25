شاهد لحظة القبض على مسلح نفذ عملية دهس في الصين
Twitter Video Screenshot / @RFA_Chinese
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ألقت قوات الأمن الصينية يوم الثلاثاء على مسلح اختطف حافلة ونفذ عملية دهس في مدينة لونغيان في جنوب شرق الصين.
ونشرت وسائل الإعلام الصينية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة شل حركة منفذ العملية واعتقاله.
هذا ولقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 21 آخرون بعد أن دهست حافلة ركاب اختطفها رجل مسلح، حشدا من الناس في مدينة لونغيان في جنوب شرق الصين، حسبما أفادت صحيفة "تشاينا ديلي".
【突发：公交车被劫持多人死伤】— 自由亚洲电台 (@RFA_Chinese) 25 декабря 2018 г.
25日下午，福建龙岩一辆公交车被一名持刀男子劫持， 从莲东路横冲直撞到登高西路， 造成至少五死二十多人受伤，死者当中包括一名民警。公安到场制服了一名疑犯。#福建#公交车#死伤严重pic.twitter.com/ksqnYet7Jw
المصدر: وكالات + تويتر
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