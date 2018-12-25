شاهد لحظة القبض على مسلح نفذ عملية دهس في الصين

ألقت قوات الأمن الصينية يوم الثلاثاء على مسلح اختطف حافلة ونفذ عملية دهس في مدينة لونغيان في جنوب شرق الصين.

ونشرت وسائل الإعلام الصينية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة شل حركة منفذ العملية واعتقاله.

هذا ولقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 21 آخرون بعد أن دهست حافلة ركاب اختطفها رجل مسلح، حشدا من الناس في مدينة لونغيان في جنوب شرق الصين، حسبما أفادت صحيفة "تشاينا ديلي".

المصدر: وكالات + تويتر