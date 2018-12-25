انفجار أنبوب غاز أشد من قنبلة في الولايات المتحدة

نشرت الشرطة الأمريكية في ولاية ويسكونسن شريط فيديو يرصد لحظة انفجار أنبوب لضخ الغاز في تموز الماضي، أعقبته موجة عارمة من اللهب.

ويظهر شريط الفيديو، الذي تم تصويره بواسطة كاميرا مثبتة داخل إحدى السيارات، وجود طاقم الطوارئ قرب منطقة تم إخلاؤها وسط مدينة صن برايري قبل الانفجار.

وأدى الحادث إلى مقتل أحد رجال الإطفاء، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.