شاهد لحظة دهس مجموعة من المارة في ليفربول

سجل شاهد في مدينة ليفربول البريطانية لحظات مرعبة لحادث دهس سيارة مجموعة من المارة بالقرب من أحد الملاهي الليلية وسط المدينة.

وقالت الشرطة المحلية إن سائق السيارة فقد السيطرة عليها وتسبب ذلك في حادث الدهس ووقوع إصابات.