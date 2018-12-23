مشاهد لتدريبات الطيران الاستراتيجي الروسي

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر جوانب من تدريبات الطيران بعيد المدى الروسي، وذلك بمناسبة الذكرى الـ104 لتأسيس هذا الصنف من القوات المسلحة الروسية.

ويتضمن الفيديو مشاهد تعود لتحليقات تدريبية نفذتها قاذفات استراتيجية من طراز "تو-160" و"تو-95" عام 2018، ومناورات مشتركة لطواقم "تو-160" مع الطيارين الفنزويليين، وتدريبات للقوات الاستراتيجية، وتحليق "تو-160" إلى مدينة أنادير في شبه جزيرة تشوكوتكا في أقصى شمال شرقي روسيا.

ويحتفل قطاع الطيران الاستراتيجي الروسي بعيده المهني في 23 ديسمبر من كل عام، في ذكرى أول تحليق لقاذفة "إليا موروميتس" العملاقة في عصرها عام 1914.