ممثل مصري مشهور يدعو شرطة الآداب للقبض على صديق مهنته السوري والسبب!

دعا الممثل المصري المشهور أحمد بدير، للقبض على الممثل السوري حسين مرعي لتعريه خلال العرض المسرحي "يا كبير"، خلال مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته العشرين بتونس.

وأضاف بدير في تصريح تليفزيوني: "شر البلية ما يضحك .. يجب على شرطة الآداب دخول المسرح للقبض على هذا الممثل".

وأوضح بدير، أن المسرح أول الفنون وهو الثقافة والفكر والابداع، فكيف يصل إلى هذه الدرجة من العري البعيد عن الإبداع، مؤكدا أن ما حدث ليس توضيحا لمعاناة اللاجئين السوريين في بلاد اللجوء، ولكنها تشويه للاجئين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية