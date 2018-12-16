ماذا قال محمد بن سلمان عن الشعب السعودي لأحد الحاضرين لسباق "فورمولا إي"؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نشره أحد السعوديين يظهر فيه بجانب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في ختام سباق "فورمولا إي" في الدرعية بالرياض.

وقال الشاب في حوار سريع مع محمد بن سلمان: "ما دام حاكمنا على العز سلمان لا تلفت للي تحالم يبيده"، ليقاطعه ولي العهد ويربت على كتفه بابتسامة قائلا: "ما دام في شعب مثلكم ما في أي مصاعب".

وحضر بن سلمان، أمس السبت، الجولة الكبرى لسباق "فورمولا إي- الدرعية" النهائي، الذي شارك فيها 22 متسابقا يمثلون 11 فريقا عالميا.

فيديو ..

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ماذا قال ولي العهد عن الشعب لأحد الحاضرين لسباق الفورملا إي ؟

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#سباق_فورملا_اي_الدرعية

. pic.twitter.com/MCqxBQsOsp — أخبار السعودية (@SaudiNews50) 15 décembre 2018

المصدر: وكالات