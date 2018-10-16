تعرف على هدية كيم كارداشيان وزوجها للرئيس الأوغندي

أهدى مغني الراب كاني وست وزوجته كيم كارداشيان الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني زوجا من الأحذية الرياضية، فيما منحهما الرئيس أسماء أوغندية خلال لقاء للترويج للسياحة في شرق إفريقيا.

وبعد أيام من لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، قدم وست الهدية إلى موسيفيني وهي عبارة عن زوج من الأحذية الرياضية البيضاء صنعته شركته ووقع عليه مغني الراب وزوجته نجمة تلفزيون الواقع.

ووصل وست وكارداشيان إلى أوغندا يوم الجمعة ويقيمان داخل كوخ في متنزه وطني به شلالات مياه خلابة وحيوانات برية من بينها جاموس وظباء وأسود وزرافة وخنازير برية.

وقال مكتب موسيفيني في بيان إنه منح وست وزوجته أسماء أوغندية، حيث أطلق على وست اسم "كانيسيغي" وهو اسم شائع بين جماعة بانيانكوري العرقية التي ينحدر منها موسيفيني، ومنح كارداشيان اسم "كميغيشا" ويعني "من أنعم الرب عليها".

ويتولى موسيفيني (74 عاما) السلطة منذ عام 1986 ووقع في يناير 2018 قانونا يلغي وضع حد أقصى لسن المرشح لانتخابات الرئاسة بـ 75 عاما، وهي خطوة قال منتقدون إنها تهدف إلى بقائه في السلطة لأجل غير مسمى.

المصدر: رويترز