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تركيا.. حادث أليم يودي بحياة 19 مهاجرا غير شرعيين

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تركيا.. حادث أليم يودي بحياة 19 مهاجرا غير شرعيين
AFP EMRE TAZEGUL
إسعاف- أرشيف
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لقي 19 مهاجرا غير شرعيين مصرعهم اليوم، بحادث انقلاب شاحنة كانت تقلهم في إزمير غربي تركيا.

المصدر: الأناضول

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