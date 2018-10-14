تركيا.. حادث أليم يودي بحياة 19 مهاجرا غير شرعيين
AFP EMRE TAZEGUL
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لقي 19 مهاجرا غير شرعيين مصرعهم اليوم، بحادث انقلاب شاحنة كانت تقلهم في إزمير غربي تركيا.
تدهورت شاحنة تقل مهاجرين غير نظاميين في منطقة مندريس بولاية إزمير غربي #تركيا .. وعلى الفور أرسلت السلطات المحلية عناصر الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادثhttps://t.co/ZWjEzYZl6Bpic.twitter.com/AZ1fyOjkaG— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 14 октября 2018 г.
المصدر: الأناضول
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