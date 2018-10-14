تركيا.. حادث أليم يودي بحياة 19 مهاجرا غير شرعيين

لقي 19 مهاجرا غير شرعيين مصرعهم اليوم، بحادث انقلاب شاحنة كانت تقلهم في إزمير غربي تركيا.

تدهورت شاحنة تقل مهاجرين غير نظاميين في منطقة مندريس بولاية إزمير غربي #تركيا .. وعلى الفور أرسلت السلطات المحلية عناصر الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادثhttps://t.co/ZWjEzYZl6Bpic.twitter.com/AZ1fyOjkaG — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 14 октября 2018 г.

المصدر: الأناضول