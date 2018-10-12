كلب ينقذ صاحبته من القتل!

نجح كلب شجاع في إنقاذ صاحبته من موت محقق على يد رجل حاول قتلها بسكين في مدينة روستوف على الدون جنوبي روسيا.

ويظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام روسية محلية الكلب وهو يستميت في الدفاع عن مالكته وقت الهجوم عليها من قبل مواطن بسكين.

Пес спас свою хозяйку от убийцы с ножом. 47-летний житель Ростова-на-Дону уже нападал на эту женщину, отсидел 6 лет и вернулся, чтобы доделать начатое. Снова не получилось pic.twitter.com/lsC1W1C0U4 — НТВ (@ntvru) 12 октября 2018 г.

وبينت المصادر أن المعتدي سبق وهاجم هذه المرأة وحاول قتلها إثر خلاف شخصي بينهما، وحكم عليه القضاء بالسجن 6 أعوام، مشيرة إلى أنه بعد تنفيذه عقوبته عاد للانتقام من المرأة.

المصدر: НТВ