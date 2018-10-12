كلب ينقذ صاحبته من القتل!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kx1w
نجح كلب شجاع في إنقاذ صاحبته من موت محقق على يد رجل حاول قتلها بسكين في مدينة روستوف على الدون جنوبي روسيا.
ويظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام روسية محلية الكلب وهو يستميت في الدفاع عن مالكته وقت الهجوم عليها من قبل مواطن بسكين.
Пес спас свою хозяйку от убийцы с ножом. 47-летний житель Ростова-на-Дону уже нападал на эту женщину, отсидел 6 лет и вернулся, чтобы доделать начатое. Снова не получилось pic.twitter.com/lsC1W1C0U4— НТВ (@ntvru) 12 октября 2018 г.
وبينت المصادر أن المعتدي سبق وهاجم هذه المرأة وحاول قتلها إثر خلاف شخصي بينهما، وحكم عليه القضاء بالسجن 6 أعوام، مشيرة إلى أنه بعد تنفيذه عقوبته عاد للانتقام من المرأة.
المصدر: НТВ
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)