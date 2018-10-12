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إزاحة الستار عن سيارة لامبورجيني إيرانية الصنع

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أزاح المهندسون الإيرانيون الستار عن سيارة لامبورجيني تمت إعادة تصنيعها في مدينة تبريز الإيرانية.

وقال مسعود مرادي، مصمم السيارة،إن كافة أجزاء السيارة، من الداخل والخارج، وآلاتها الميكانيكية صنعت وركبت على أساس منصة Murcielago، يتفق هيكلها مع الهيكل الأصلي.

وأوضح مورادي أن هدف الفريق هو الحصول على المعرفة التقنية وأساليب بناء السيارات الرياضية الفائقة السرعة.

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