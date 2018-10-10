وزارة الدفاع تنشر فيديو لسرقة صهاريج مع غاز الكلور من مقر هيئة تحرير الشام

نشرت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء 10 أكتوبر شريط فيديو من سوريا يظهر سرقة صهاريج مع غاز الكلور من مقر هيئة تحرير الشام.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مواد سامة وقعت في أيدي المسلحين الإرهابيين في سوريا الثلاثاء، ملقية باللائمة في ذلك على "تصرفات غير مسؤولة من قبل ممثلي الدول الغربية".

وأفاد رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الفريق فلاديمير سافتشينكو، أن مجموعة من المسلحين الموالين لـ"داعش" هاجمت، مساء أمس الثلاثاء، مقرا لتنظيم "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقا) بالقرب من بلدة اللطامنة بشمال محافظة حماة.

وبحسب رئيس المركز، فقد أدى الهجوم إلى مقتل 4 من المسلحين، واثنين من نشطاء منظمة "الخوذ البيضاء"، إضافة إلى استيلاء المهاجمين على أسطوانتين من غاز الكلور.