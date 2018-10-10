العثور على تمساح يسبح في بحيرة ميشيغان

يحاول ضباط مراقبة الحيوانات في مدينة شيكاغو الأمريكية تحديد من قذف تمساحا طوله 4 أقدام "ملجما" بشريط لاصق في بحيرة ميشيغان.

وفي البداية أعتقد المختصون أن الحيوان الذي تم العثور عليه في البحيرة، من نوع الكيمان، إلا أن اتضح فيما بعد أنه تمساح أنثى.

وقال اندرو بيدل، المتخصص في أنواع الزواحف بولاية فلوريدا، إن هذين النوعين متشابهان، لكن خطم التمساح مدور أكثر، ولا يمكن مشاهدة أسنانه العلوية إلا عندما يغلق فمه.

وكان حادث مماثل وقع عام 2012 عندما ألقى مجهولون ثعبانا يبلغ طوله 14 قدما على سواحل البحيرة.