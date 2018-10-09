شاهد: القوات الفرنسية تحاكي هجوما إرهابيا باستاد أولمبيك ليون
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أجرت القوات الفرنسية تدريبا واسعا في ملعب غروباما بالقرب من مدينة ليون الفرنسية، يهدف إلى إظهار مستوى جاهزية القوات للتصدي للهجمات الإرهابية.
وشارك في هذا التدريب ما يقارب من 800 شخص وحضره وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز ووزراء داخلية ست دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا، وذلك على هامش اجتماع في مدينة ليون حول مكافحة الإرهاب والهجرة. واحتوى سيناريو التدريب على اقتحام مجموعة من الإرهابيين لملعب غروباما.
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