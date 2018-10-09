 
مباشر

شاهد: القوات الفرنسية تحاكي هجوما إرهابيا باستاد أولمبيك ليون

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwjg

أجرت القوات الفرنسية تدريبا واسعا في ملعب غروباما بالقرب من مدينة ليون الفرنسية، يهدف إلى إظهار مستوى جاهزية القوات للتصدي للهجمات الإرهابية.

وشارك في هذا التدريب ما يقارب من 800 شخص وحضره وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز ووزراء داخلية ست دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا، وذلك على هامش اجتماع في مدينة ليون حول مكافحة الإرهاب والهجرة. واحتوى سيناريو التدريب على اقتحام مجموعة من الإرهابيين لملعب غروباما.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر على RT online.."شاحنة سوداء وصناديق مشبوهة".. رواية الغارديان البريطانية تزيد الضغط على الرياض